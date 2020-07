Enfermeiro esteve 98 dias em isolamento: "Se vamos abaixo, cada dia é um tormento"

Fernando Pires Ontem às 21:46 Facebook

O testemunho do enfermeiro do hospital de Mirandela, o primeiro profissional de saúde a quem foi diagnosticado o novo coronavírus no distrito de Bragança, que só ao fim de 98 dias em isolamento é que recuperou da doença e logo numa das fases mais importantes da sua vida: a esposa carregava na barriga o primeiro filho do casal, com parto previsto para o mês de agosto.

Protagonizou o caso mais mediático do distrito de Bragança nesta pandemia da covid-19, devido aos mais de três meses que necessitou para ser dado como recuperado após ter testado positivo. O enfermeiro de 35 anos que exerce funções no hospital de Mirandela aceitou agora partilhar a sua história de 98 dias de isolamento que pareciam intermináveis.

Foi o segundo caso diagnosticado no distrito de Bragança e o primeiro profissional de saúde infetado pelo novo coronavírus. O enfermeiro do hospital de Mirandela teve os primeiros sintomas a 13 de março, foi internado nesse dia, e dois dias depois chegou o resultado positivo para a covid-19. "Não digo que foi um choque, porque já estava a contar com essa realidade, mas comecei a pensar como é que seria a minha vida dali para a frente. Ia estar isolado, fechado num quarto e acho que foi uma reaprendizagem".

Seguiram-se 98 dias isolado na sua casa, e logo num dos momentos mais importantes da sua vida: a esposa carregava na barriga o primeiro filho do casal, com parto previsto para o mês de agosto. "Foi uma sensação agridoce, porque é o primeiro filho. Esse afastamento afetivo foi o mais complicado de gerir, porque ver as semanas a passar a barriga a crescer e não ter a possibilidade de sequer tocar e sentir o meu filho, confesso que não foi nada fácil".

O sedentarismo a que a covid obrigou

Este profissional de saúde conta que as primeiras três semanas pareceram uma eternidade. "Houve dias mais complicados do que outros, mas tentei não fazer muitas previsões. Não pensar muito na situação nem quando iria acabar. Tentei viver o dia-a-dia. Nas primeiras três semanas não fiz rigorosamente nada, fiquei mesmo naquele sedentarismo isolado no quarto. Via televisão, umas séries, estava ao telemóvel, tinha alguns contactos pela janela com familiares. Mas, era mesmo sedentarismo puro e comecei a ficar incomodado com aquela rotina diária sem ter nada para fazer".

Depois dessa fase menos boa, o enfermeiro que também é jogador de futebol de uma equipa da distrital de Bragança optou por tentar inovar. "Tentei arranjar estratégias para passar melhor o tempo. Tentei abstrair-me das notícias, de ver televisão, quando podia saia para o pátio sempre com máscara. Exercício físico era quase todos os dias e foi fundamental para recuperar a minha atividade. Na garagem, só eu é que entrava e ainda fiz alguma bricolage, sempre com responsabilidade, para não pensar apenas na doença".

Chegou a realizar uma dezena de testes, todos positivos. "Ia com expetativas mais altas de que podia ter o segundo resultado negativo, porque sentia-me bem sem sintomas, a não ser a falta de olfato e de paladar que se prolongou por mais semanas, nessa altura a frustração era maior. Disse para mim mesmo que não podia criar expetativas e foi o melhor que fiz".

98 dias isolado

No dia 21 de junho, chegou finalmente a boa notícia: resultado negativo pela segunda vez consecutiva, condição exigida pelas autoridades de saúde para ser considerado como paciente recuperado. Durante estes 98 dias sentiu-se apoiado e acarinhado pela família e amigos. "A preocupação da família, dos amigos e de muitos conhecidos que nunca esperei vir a contar foi muito importante neste processo. Se nos deixamos ir abaixo a esse nível, cada dia é um tormento".

Não esconde que viveu alguns dias maus. "Houve dias em que estava mais em baixo. Em que não me apetecia fazer nada a não saí do sofá ou da cama, só comia e dormia, mas felizmente tive a capacidade de combater isso porque interiorizei que isto não podia ser assim. Estava positivo, não há respostas, ainda por cima sendo um profissional de saúde queria ter resposta e não tinha, era frustrante".

O enfermeiro deixa alguns conselhos e precauções que devem ser tidos em conta: "Desinfetar as mãos muitas vezes. Quando fizer compras, ao chegar a casa devem desinfetar as embalagens. Temos de ter todos os cuidados, porque não há certezas quanto à imunidade. Os estudos científicos ainda não provam nada e estamos muito longe de perceber qual é o comportamento deste vírus e os danos que pode causar a longo prazo, pelo que todos os cuidados são poucos."

Este profissional de saúde tem uma longa história para contar ao seu primeiro filho que vai nascer no próximo mês de agosto.