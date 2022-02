Esgotaram inscrições para degustar rancho de Mirandela nos 44 restaurantes

3545 pessoas vão ter, no sábado, esta iguaria à mesa, naquela que é a segunda edição em modo take-away, devido à pandemia.

Estão esgotadas as inscrições nos 44 restaurantes do concelho de Mirandela que vão participar no festival gastronómico do rancho, em modo take-away, no sábado.

As reservas para degustar os 3545 litros daquela iguaria - uma mistura de grão-de-bico com carnes, batata, massa e presunto - podiam ser feitas na plataforma online do Município ou por quatro linhas telefónicas, mas acabaram por esgotar, já na passada quarta-feira.

Pelo segundo ano consecutivo, o festival volta a realizar-se em modo take-away já que a pandemia não aconselha o ajuntamento de milhares de pessoas, como foi habitual, nos primeiros quatro anos, no mercado municipal da cidade transmontana.

Em 2021, registou-se a adesão de 36 restaurantes e 3 mil inscrições. Este ano, os números são ainda superiores e as reservas esgotaram num instante. "´É verdade, nem chegou ao fim do tempo limite para inscrições, isto apesar de haver mais restaurantes envolvidos, pelo que voltou a ser uma iniciativa que se revelou de grande interesse sob o ponto de vista económico e da envolvência da população, não só do concelho, porque também tivemos inscrições de pessoas de outras localidades", revela o vereador do Município de Mirandela, Vítor Correia.

A confeção das doses por parte dos restaurantes será custeada pelo Município, enquanto quem a vai degustar não tem de pagar rigorosamente nada, só tem mesmo de se deslocar ao restaurante onde se inscreveu e levantar a sua dose. Diga-se que a inscrição garantia exclusivamente uma dose por pessoa.

PUB

Vítor Correia entende que o sucesso da iniciativa também ajuda a promover esta iguaria mirandelense e o próprio território. "Devemos valorizar aquilo que é nosso porque o rancho de Mirandela é único no mundo. Ele já está identificado sob o ponto de vista regional, mas temos de lhe dar uma dimensão nacional, e iremos trabalhar para esse efeito. Sob o ponto de vista gastronómico é sem dúvida nenhuma uma afirmação do nosso território", adianta.

Na cidade mirandelense, é tradição o rancho fazer parte da ementa da restauração, todas as quintas-feiras, dia da feira semanal.