Está de volta a concentração motard de Mirandela depois de três anos de ausência

Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

É oficial. Este ano volta a realizar-se a concentração motard de Mirandela. Desde o Verão de 2019, que a zona verde do Parque Dr. José Gama, junto ao espelho de água do rio Tua, não era palco desta festa, depois de em 2020 e 2021 a pandemia não ter permitido a sua realização.

De 1 a 3 de julho, acontece a 24.ª concentração motard de Mirandela. "Vai haver concentração", afirma o presidente da direção do Moto Clube de Mirandela. "Nunca colocamos em causa a sua realização, mas estávamos à espera de um feedback do Município para podermos avançar com esta festa que já tem muito prestígio e que já foi considerada a terceira melhor do país", diz Paulo Guilherme.

Também a vereadora do Município de Mirandela, responsável pelo pelouro do desporto, confirma o apoio ao evento". Já tivemos várias reuniões com o Moto Clube e está firmado o acordo para o apoio da autarquia na organização deste grande evento em Mirandela que não podemos perder", sublinha Vera Preto, acrescentando que haverá ainda uma reunião técnica com várias entidades, na próxima semana, "para que tudo corra com segurança e alegria".

E Paulo Guilherme já não tem grandes dúvidas de que a concentração deste ano terá muitos amantes das duas rodas. "Ao que tenho visto em outras festas que temos estado presentes, há muita gente interessada em vir porque sabem das condições fantásticas que a nossa concentração oferece na zona verde, há muita ansiedade para o regresso destas festas e convívios, pelo que estou convencido que vamos ter muita gente".

Apesar de só agora ter sido oficializado o regresso da concentração motard, o presidente da direção do Moto Clube de Mirandela garante que já tem o cartaz fechado. "Esta festa tem sido feita de um ano para o outro. A minha equipa tinha programado para 2020 e para 2021 e agora só tivemos que fazer alguns ajustes, mas está feito e temos um programa muito bonito".

A revelação do programa de atividades, essa fica para mais tarde.