"Fake News" nas redes sociais causam alarme social em Mirandela

Nos últimos dias, as famílias de Mirandela têm-se mostrado muito preocupadas com algumas noticias postas a circular no Facebook, que davam conta de alegadas perseguições a jovens estudantes e até tentativas de sequestro que estariam relacionadas com duas viaturas, cujas matrículas até foram fotografadas e partilhadas na rede social.

A PSP de Mirandela e de Bragança têm recebido dezenas de telefonemas de pais de alunos alarmados com estas notícias, levando o comando distrital da PSP de Bragança a tomar a iniciativa de convocar a comunicação social, ao início da tarde, desta quarta-feira, para desmentir os factos que originaram este alarme social, porque "não têm qualquer fundamento", garante Bruno Machado, comissário de PSP de Bragança que leu um comunicado de esclarecimento.

Segundo o comando distrital da PSP, "existe uma situação identificada, notícia de crime, em processamento policial que está associada a um comportamento tido por dois indivíduos e que foi interpretado por duas jovens estudantes da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela, como desviante e lhes causou receio", refere a nota de imprensa.

Ainda segundo a PSP, "existiu uma coincidência entre o percurso de diversão noturna destas jovens e a presença dos putativos agressores que em tempo algum se lhes dirigiram mas mantiveram com as mesmas uma atenção que não seria conveniente nem comum na perspetiva das jovens".

A PSP diz estar a efetuar todas as diligências "para despistar qualquer hipótese de crime e/ou comportamento ameaçador por parte dos cidadãos que no primeiro contacto se faziam transportar numa carrinha".

Entretanto, existiu uma publicação digital, que teve origem num aluno da ESPROARTE (Escola Profissional de Arte), de Mirandela que terá identificado um individuo cujo comportamento lhe pareceu inadequado, já que orientava o telemóvel, a partir do interior de uma viatura e em direção do recinto da escola, para presumivelmente fotografar os jovens.

A foto difundida na rede social referenciava ainda uma matrícula.

A PSP informa que o proprietário é cidadão português, conhecido e já foi entrevistado pela PSP. "Ao momento a viatura era conduzida por outra pessoa e a sua conduta foi mal interpretada pelo aluno lamentando que a sua ação fosse associada a qualquer tipo de comportamento desviante". Para o comando distrital da PSP, "não existe nexo algum de causalidade entre estes factos e acções com a situação das jovens denunciantes".

Também, ontem, foram colocadas a circular nas redes sociais, alegadas tentativas de sequestro a algumas jovens de Mirandela e alguns escritos faziam mesmo referência a um alegado reforço policial junto das escolas.

A PSP desmente essas informações, referindo que o que aconteceu foi que "a PSP esteve presente com mais recursos policiais em Mirandela no âmbito de ações de sensibilização desencadeadas nas escolas básicas do convento e do Fomento, no edifício do Piaget, no âmbito do projeto "EU CUIDO".

A fechar, o comando distrital da PSP de Bragança faz questão de sensibilizar as pessoas "que o local adequado a projetarem as suas denúncias sobre comportamentos atípicos, desviantes e criminógeneos é a esquadra de polícia e não as redes sociais".