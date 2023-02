Fecho prolongado do parque do hospital de Mirandela gera onda de críticas

Administração do hospital de Mirandela diz que obras obrigam a interdição, mas profissionais afirmam que não há trabalhos há meses.

Desde agosto que os profissionais do hospital de Mirandela estão impedidos de utilizar o espaço de estacionamento no interior daquela unidade. A interdição é justificada pela administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULS) como uma situação provisória até à conclusão das obras para a melhoria da eficiência energética do hospital.

Vários relatos de quem ali trabalha apontam, no entanto, para o facto de já não haver trabalhos em curso pelo menos desde maio de 2022. Ainda assim, o parque de estacionamento destinado aos profissionais do hospital continua sem poder ser utilizado, o que está a gerar indignação, tendo em conta o caos diário para conseguir encontrar estacionamento nas imediações do hospital. Tudo porque os poucos lugares que existem são agora ocupados por um universo ainda maior.