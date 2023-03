Feira da Alheira de Mirandela regressa em modo presencial

Certame acontece de 10 a 12 de março. Enchido de fumeiro, produto "ex-libris" de Mirandela, é uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa.

Já não acontecia desde março de 2020, devido à pandemia. Três anos depois, está de regresso em regime presencial a Feira da Alheira de Mirandela para celebrar o famoso enchido de fumeiro, eleito em 2011 como uma das sete maravilhas da gastronomia. Nos dois últimos anos, a data foi assinalada com um festival, em modo take-away, com os restaurantes do concelho a confecionar o prato de alheira por um preço simbólico.

Numa nota à imprensa, o Município, que organiza o certame em conjunto com a Associação Comercial e Industrial de Mirandela, dá conta de que a principal novidade deste ano, que acontece de 10 a 12 de março, prende-se com a expansão da área da feira. "O centro da festa continuará a ser no Parque do Império, onde se concentrará a zona comercial, a restauração e os espetáculos. Na zona pedonal da Rua da República ficará a área do artesanato, enquanto nos jardins do Mercado Municipal se realizará uma Feira à Moda Antiga, com tabernas e muita animação", adianta a autarquia.

PUB

A alheira de Mirandela é um produto IGP - Indicação Geográfica Protegida - atribuída pela União Europeia em 2016, produzida à base de ingredientes como carnes de porco e de aves, azeite e pão de trigo.

É o principal centro das atenções desta feira que "vai contar com cerca de uma centena de expositores", garante o Município. Para além de uma montra da Alheira de Mirandela, o certame "também dá ao público a possibilidade de interagir com o que de melhor se produz em Mirandela. A degustação de iguarias, a prova de vinhos, as sessões de showcoocking e o já habitual cartaz musical são algumas das razões que motivam a deslocação de milhares de visitantes, à cidade", sublinha a organização.

Na animação musical, destaque para a presença do Grupo "Os Azeitonas" na noite do dia 11 de março.