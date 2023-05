Feira do morango mais doce do país termina este domingo em aldeia de Mirandela

Termina este domingo em São Pedro Velho - uma pequena aldeia do concelho de Mirandela - a 13ª edição da feira do morango "mais doce de Portugal", segundo a presidente da junta de freguesia. E a prova está nos milhares de visitantes que anualmente invadem a localidade com cerca de 200 habitantes, que "chegam de vários cantos do país e até da vizinha Espanha", justifica Fernanda Guerra.

O produto tem características únicas. "É sobretudo mais doce, devido ao microclima que é propício ao cultivo do fruto e o solo é rico em potássio, mas também conta a experiência dos nossos produtores que passaram algum tempo em países com tradição de morango", acrescenta a autarca, sublinhando que "não precisam de açúcar".

Apenas quatro agricultores produzem anualmente cerca de 100 toneladas, que são vendidas na região, mas também em Espanha. Só na feira "contam vender cerca de 10 mil quilos", diz Fernanda Guerra.