Ferido grave em acidente com trator agrícola em Mirandela

Um homem de 76 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com um trator agrícola, esta quinta-feira à tarde, na aldeia de Franco, no concelho de Mirandela.

Foi transportado para o serviço de urgência do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, com vários traumatismos, mas não corre perigo de vida.

Ao que o JN apurou, a vítima estava a realizar trabalhos agrícolas na sua propriedade, junto à habitação, quando, por razões ainda por apurar, a máquina agrícola terá capotado, ficando o septuagenário debaixo do trator.

O alerta foi dado por volta das 13 horas, tendo sido acionados para o local uma equipa dos bombeiros de Mirandela, com dois operacionais e uma viatura, e ainda a equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida), do INEM.

Quando chegaram ao local, a vítima já tinha sido retirada do veículo, tendo em conta que se tratava de uma máquina agrícola de reduzidas dimensões e com menor peso do que os tradicionais tratores agrícolas.

Depois de estabilizada pela equipa da SIV, a vítima foi transportada para o hospital de Vila Real, mas não corre perigo de vida.

A GNR de Mirandela tomou conta da ocorrência e procedeu aos trabalhos de recolha de indícios sobre o que terá determinado este acidente.