Festival Gastronómico do Rancho de Mirandela volta a 11 de fevereiro

Nas duas últimas edições, devido à pandemia, foi adotado o modo take-away. Em 2022, participaram 44 restaurantes que serviram mais de 3500 doses desta iguaria.

A sexta edição do Festival Gastronómico do Rancho de Mirandela regressa ao formato presencial, no Mercado Municipal, após dois anos em regime de take-away, devido à pandemia, anunciou, esta terça-feira o Município que organiza o evento em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mirandela (ACIM).

Os apreciadores deste prato típico da região transmontana - à base de carnes de porco e de vitela, chouriço, massa, grão-de-bico e batata - vão poder degustá-lo, ao ar livre, confecionado pelos cerca de 30 restaurantes aderentes.

No entanto, os interessados vão ter à disposição, a partir de 2 de fevereiro, uma pré-venda do kit exclusivo da edição de 2023, com um custo de 7 euros, que permite a degustação desta iguaria em todos os restaurantes aderentes. Estará disponível no Mercado Municipal (loja ACIM), no Centro Cultural, na ECOTECA e no Museu da Oliveira e do Azeite.

Em Mirandela, este prato de inverno, comido à colher e acompanhado com pão tradicional e vinho da região, "ganhou expressão nas ementas da restauração mirandelense em dias de feira" (todas as quintas) "por ser uma refeição reconfortante e de fácil empratamento em períodos de maior afluência de clientes", adianta o comunicado da autarquia.

No âmbito do Dia Mundial do Doente, assinalado também a 11 de fevereiro, a autarquia mirandelense "lançou o desafio a dois restaurantes aderentes para a apresentação de uma proposta gastronómica mais indicada para pessoas com necessidades de uma alimentação cuidada, onde o Rancho será confecionado com reduzido teor de gordura e de sal".

A organização espera milhares de pessoas para a degustação do rancho neste regresso ao modo presencial. O ano passado, em modo take-away foram levantadas 3545 doses nos restaurantes aderentes.