Fly-In da Alheira leva 50 aeronaves a Mirandela

Evento aeronáutico, promovido pelo Aero Clube de Mirandela em parceria com o Município, está inserido na programação da 21.ª edição da feira da Alheira de Mirandela.

No próximo fim de semana, são esperadas cerca de 50 aeronaves e mais de uma centena de pessoas - entre pilotos e acompanhantes - para participarem em mais uma edição do Fly-In da Alheira, promovido pelo Aero Clube de Mirandela em parceria com o Município. "Já temos 40 aviões inscritos, mas com as inscrições de última hora que sempre acontecem, esperamos ter cerca de 50 aeronaves e entre 120 a 130 pessoas que vêm de todo o país, desde o Minho ao Algarve, e ainda da vizinha Espanha", revela o presidente da direção do Aero Clube de Mirandela, Manuel Rodrigues.

Um evento que pretende "fortalecer os laços de convívio entre amantes da aeronáutica e simultaneamente cativar mais gente de fora do território para a feira" dedicada ao famoso enchido ex-líbris da cidade, a alheira, acrescenta o mirandelense, que exerce o cargo de comandante de longo curso da companhia aérea Portuguesa, TAP.

Durante os dois dias, os aviões vão estar em exposição estática no aeródromo municipal de Mirandela, para os apreciadores, mas também estão disponíveis para batismos de voo. "Quem pretender ter a experiência de sobrevoar a cidade, deve dirigir-se ao aeródromo e efetuar a respetiva inscrição", refere Manuel Rodrigues.