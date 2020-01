Fuga de gás obriga a evacuar creche e escola de Mirandela em dia de simulacro

Hoje às 14:42, atualizado às 14:51 Facebook

Uma fuga de gás em Mirandela levou, esta quarta-feira, à evacuação do edifício onde funciona uma creche e a escola de música Esproarte. O funcionamento dos estabelecimentos estão encerrados até reavaliação das condições.

O edifício é propriedade da Câmara Municipal e esteve ocupado até há alguns anos pelo Instituto Jean Piaget, que tinha ali em funcionamento um laboratório, que estava agora a ser desmantelado. E foi nos trabalhos de desmantelamento que a fuga de gás teve origem, indicou à agência Lusa a presidente da autarquia, Júlia Rodrigues, que é também responsável pela Proteção Civil Municipal.

O equipamento do antigo laboratório já tinha sido retirado das instalações, mas terão ficado três botijas de gás propano ativas. As obras em curso terão danificado um dos tubos do gás que se propagou pelo edifício todo.

No edifício, funciona atualmente a creche Nuclisol do Instituto Jean Piaget com 40 crianças e a escola de música Esproarte, que se mudou para o local este ano. O sistema de evacuação do edifício foi acionado e as cerca de 100 pessoas que se encontravam no local saíram "em segurança". De acordo ainda com a autarca, um jovem que sofria de problemas respiratórios sentiu-se mal e foi levado para o hospital de Mirandela, não havendo mais vítimas a registar.

O alerta para o incidente foi dado por volta das 10.40 horas e, uma hora depois, a Autoridade Nacional da Proteção Civil já dava como fechada a ocorrência, que envolveu seis bombeiros e polícias e duas viaturas.

A coordenadora municipal da Proteção Civil, Maria Gouveia, adiantou que, ao final do dia, serão feitas novas medições dos gases no edifício para as diferentes entidades envolvidas decidirem se estão reunidas condições para retomar a atividade na manhã de quinta-feira.

Curiosamente, a creche Nuclisol tinha programado para a manhã de hoje um simulacro para testar as condições de segurança, contou a autarca.