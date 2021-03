Helena Chéu é a candidata do CDS à câmara de Mirandela

Fernando Pires Hoje às 13:03 Facebook

Partido quer voltar a ser poder 32 anos depois. Francisco Rodrigues dos Santos apadrinhou a apresentação.

Maria Helena Chéu, docente do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares, do Instituto Piaget, em Viseu, foi apresentada, esta segunda-feira, em Mirandela, onde nasceu e reside, como candidata do CDS à câmara, nas autárquicas deste ano. "A comissão política do CDS-PP endereçou-me o convite, desafio que aceitei pela defesa dos interesses do meu concelho", explicou. "Considero-me uma pessoa de trabalho, com conhecimentos técnicos e científicos e com ideias para implementar medidas que contribuam para o desenvolvimento económico e social do concelho", acrescentou.

A candidata centrista de 53 anos, apresenta-se com vontade de implementar "um conceito de proximidade, com novas pessoas e novas ideias" para o desenvolvimento do concelho. "Conheço as especificidades de Mirandela com características ímpares, geograficamente bem posicionado e estrategicamente com muito potencial, pelo que convido todos os cidadãos eleitores que queiram ajudar na mudança do concelho que se juntem a nós", referiu.

Apesar de ressalvar que o programa de candidatura está ainda a ser ultimado, Helena Chéu já deixou algumas linhas estratégicas que passam essencialmente "por estudar e implementar medidas para reposicionar a economia no período pós-covid", destacando a necessidade de criar condições para estancar a saída para o litoral e para o estrangeiro dos jovens do concelho.

Para tal, fomentar a criação de emprego, incentivando a fixação de empresas, deslocalização de alguns departamentos e sectores de produção e será importante a revitalização da zona industrial de Mirandela. A candidata tem ainda a pretensão de promover o empreendedorismo criando empresas diferentes, inovadoras e com destaque para a inovação alimentar porque no nosso concelho produzimos com qualidade e criamos com excelência".

A candidata centrista quer reforçar a aposta na intensificação da produção agrícola e procurar novos incentivos e mercados nacionais e internacionais, com alternativas de parcerias para o escoamento dos produtos, sem esquecer a aposta na educação alimentar.

Helena Chéu vê no turismo com a integração dos produtos endógenos uma nova oportunidade para o concelho. "É uma área promissora e potenciadora de criação de postos de trabalho. O nosso concelho tem potencial para se converter num destino líder, único em Portugal, como por exemplo no âmbito do oleoturismo".

A antiga presidente do Piaget de Mirandela e de Macedo de Cavaleiros também considera fundamental a melhoria das condições estruturais das escolas do concelho e uma maior aposta na digitalização.

Helena Chéu diz ainda ser fundamental criar novos equipamentos sociais que contribuam para as respostas sociais para as pessoas.