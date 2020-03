Homem de 72 anos é a primeira vítima mortal por Covid-19 no distrito de Bragança

Fernando Pires Hoje às 15:39 Facebook

Um homem de 72 anos, natural de Mirandela, mas que residia em Bragança, há vários anos, é a primeira vítima mortal do distrito de Bragança do novo coronavírus, confirmou a autoridade de saúde pública do distrito de Bragança.

Morreu, este sábado, no Hospital de São João, no Porto, onde estava internado, desde o passado dia 16 de março, para onde tinha sido transferido de Bragança, depois de ter sido confirmado, na altura, como o terceiro caso positivo deste distrito.

Atualmente, existem 47 casos confirmados com Covid-19, no distrito de Bragança, sendo esta a primeira morte.

Nos dados avançados este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas morreram 24 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, o que eleva para 100 o número de mortes no nosso país, e estão confirmados 5170 casos positivos, mas 902 do que esta sexta-feira. Há ainda a registar 43 casos recuperados desde o início da pandemia.