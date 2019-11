Homem morre ao cair num poço com o trator

Fernando Pires Hoje às 14:25 Facebook

Um homem de 67 anos morreu, esta manhã, na sequência de um acidente com um trator agrícola, na aldeia de Pereira, no concelho de Mirandela.

Ao que apuramos, a vítima estava a trabalhar num terreno agrícola, quando, por razões ainda desconhecidas, o trator que manobrava caiu num poço cheio de água, provocando a morte deste homem, natural de Palorca, aldeia da União de freguesias de Avidagos, Pereira e Navalho.

O alerta foi dado às 11,50 horas, pelo dono da propriedade agrícola, que se tinha ausentado por instantes e quando regressou encontrou a vítima já a boiar e o trator dentro de água.

Para o local foram destacados cinco operacionais dos bombeiros voluntários de Mirandela, duas viaturas e também foi acionado o helicóptero do INEM.

A GNR de Mirandela tomou conta da ocorrência e estabeleceu um perímetro de segurança, até ao resgate do corpo que será posteriormente sujeito a autópsia na unidade do Instituto de Medicina Legal, em Mirandela.

Desde o início do ano, este é o oitavo acidente com tratores agrícolas no distrito de Bragança que já causaram seis mortos e três feridos graves.