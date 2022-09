Hospital de Mirandela tem aparelho para realizar mamografias avariado há dois anos

O Hospital de Mirandela tem o aparelho para realização de mamografias avariado há dois anos. A administração diz ter "em curso os procedimentos para a aquisição de um novo equipamento".

Há quase dois anos que o Hospital de Mirandela, no distrito de Bragança, está sem aparelho de realização de mamografias devido a uma avaria.

A denúncia é da concelhia de Mirandela do CDS. Manuel Almeida, que faz parte daquela estrutura partidária, relata mesmo um episódio protagonizado por um seu familiar. "Passou-se comigo e é ridículo", começa por dizer.

"Dirigi-me ao Hospital de Mirandela para a minha esposa fazer uma mamografia, foi-me dito que a máquina está avariada há dois anos e o funcionário disse-me para ir ao hospital Terra Quente" (privado). "É uma vergonha para o nosso Estado e para Mirandela porque os nossos utentes não podem servir-se de uma máquina que está lá, mas avariada há dois anos", afirma.

Confrontada com esta denúncia, a administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), que gere as três unidades hospitalares e os 14 centros de saúde do distrito de Bragança, numa curta resposta, por escrito, confirma a avaria do aparelho, mas não adianta desde quando.

Garante que tem em curso "o desenvolvimento dos procedimentos necessários para a aquisição de um novo aparelho de realização de mamografias, a instalar na Unidade Hospitalar de Mirandela, o qual irá substituir o atualmente existente, no sentido da realização com qualidade, segurança, conforto e fiabilidade, daquele que é um importante meio de diagnóstico da patologia mamária", refere a administração da ULSNE numa nota enviada ao JN.

Ao que conseguimos apurar, junto de fonte hospitalar, o aparelho de realização de mamografias está avariado desde dezembro de 2020.