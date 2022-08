Hotel vai ser residência para estudantes em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 19:03 Facebook

O hotel Mira Tua, em Mirandela, encerrado desde 2013, vai ser adquirido pela Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela (ESACT) do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e sujeito a obras para ser transformado em residência para estudantes..

O IPB vai ainda construir uma outra residência, de raiz, junto ao campus da ESACT, num investimento de 5,6 milhões de euros.

É o resultado de duas candidaturas apresentadas ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. "Uma delas tem a ver com a aquisição de um imóvel e a sua readaptação e posso já adiantar que se trata do hotel Mira Tua com a previsão de poder ter capacidade para 62 camas que deverá ser a primeira a ficar pronta. Depois temos também em muito boa posição a construção de um edifício novo, no Campus do Cruzeiro, junto à ESACT, com a previsão de ter 120 camas", adianta a diretora da escola de Mirandela ligada ao IPB.