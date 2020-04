Idosa morre em incêndio na habitação em Mirandela

Fernando Pires Ontem às 23:31 Facebook

Uma mulher de 80 anos morreu, ao início da noite desta segunda-feira, vítima de um incêndio que deflagrou no interior da sua habitação, em pleno centro da cidade de Mirandela, na rua da República.

Eram 19.24 horas quando os bombeiros voluntários da cidade receberam um alerta do CDOS (Centro Distrital de Operações de Socorro) para um incêndio no primeiro andar de um prédio, em Mirandela.

"Quando chegamos ao local, o apartamento já estava tomado pelas chamas e tivemos de enviar mais três viaturas de apoio", conta Manuel Vilarinho, sub-chefe dos bombeiros de Mirandela.

A mulher de 80 anos, que vivia sozinha no apartamento, já estava no exterior depois de ter sido ajudada por vizinhos. "Vimos as chamas a sair pela janela da casa dela e gritamos para ela sair. Quando desceu, com a aflição não encontrou as chaves para abrir a porta de entrada do prédio e voltou para trás", conta Leopoldina Vilares, proprietária de um restaurante a poucos metros do incêndio.

"Ainda tentei partir os vidros da porta de entrada, e vimos que afinal as chaves estavam no fundo das escadas. Fomos buscar uma vassoura para retira as chaves e quando abrimos a porta alguém foi lá acima buscar a senhora e ela já estava inanimada", adianta.

Os bombeiros ainda transportaram a idosa ao hospital local com sinais vitais, mas acabou por falecer, cerca de uma hora depois, naquela unidade hospitalar.

Para já, ainda são desconhecidas as causas que terão estado na origem para a deflagração deste incêndio que foi dado como controlado por volta das 20.45 horas.

No edifício, também existe um salão de cabeleireiro e no rés-do-chão uma agência imobiliária. "O teto da imobiliária, com a humidade já caiu um bocado", referiu Manuel Vilarinho, sub-chefe dos bombeiros.

No local, estiveram 12 bombeiros com o apoio de cinco viaturas.