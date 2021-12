Igreja penhorada no Cachão vai para venda

Fernando Pires Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Comissão fabriqueira e diocese não chegaram a acordo com o arquiteto para pagar dívida de 14 mil euros. Pároco descarta responsabilidades.

A igreja do Cachão vai ser posta à venda. "No início da semana dá-se início ao procedimento da venda do imóvel com a notificação da comissão fabriqueira", disse ao JN Cidália Santos, a agente de execução da penhora que resulta do incumprimento do acórdão do Tribunal Judicial de Mirandela. A decisão judicial condenou a comissão fabriqueira a pagar 31 mil euros (já com juros) a um gabinete de arquitetura (Novarq), por um projeto para uma igreja que nunca chegou a avançar.

Já foram recuperados 17 mil euros através do "congelamento" da conta bancária da fabriqueira, mas faltam 14 mil euros para evitar a venda da igreja, registada como armazém adaptado para local de culto.