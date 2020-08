Incêndio em Mirandela destruiu barracas e desalojou três pessoas

Fernando Pires Hoje às 19:43 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta tarde, às portas da cidade de Mirandela, numa zona de mato onde se encontram instaladas, há alguns anos, várias barracas que servem de acampamento de algumas famílias e também para arrumos.

No entanto, não há vítimas a registar, dado que as pessoas que residem no local fugiram a tempo de evitar as chamas. Ainda assim, há, pelo menos três pessoas que ficaram desalojadas.

"Ainda são desconhecidas as causas que levaram à deflagração deste incêndio que para além de destruir várias barracas, também esteve próximo de outras habitações", avançou Luís Soares, comandante em regime de substituição dos bombeiros de Mirandela

No entanto, ao que apuramos, há suspeitas de que o incêndio tenha sido acionado devido a um curto-circuito num dos cabos que faz a ligação elétrica às barracas. As chamas propagaram-se rapidamente a várias barracas, devido ao intenso vento que se fazia sentir na altura, e ainda chegaram a ameaçar habitações próximas daquele acampamento, mas os bombeiros conseguiram conter as chamas a tempo.

O fogo foi dado como dominado, cerca das 19 horas, mas ainda há quatro equipas no terreno para prevenir possíveis reacendimentos

O alerta foi dado cerca das 17.15 horas e no combate às chamas estiveram 82 operacionais, apoiados por 18 viaturas e dois meios aéreos (um helicóptero médio e um ligeiro).

O trânsito automóvel foi cortado pelos agentes da PSP, nos dois sentidos na estrada municipal que liga Mirandela a Bronceda, durante mais de duas horas.