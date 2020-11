Infantário da Santa Casa em Mirandela fechado após mais dois casos de covid-19

Fernando Pires Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Está decidido. A direção da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCMM) vai fechar as portas do infantário "Arco-Iris" - um dos dois equipamentos que aquela instituição gere na cidade - depois de terem testado positivo para a Covid-19 mais duas funcionárias.

Já na semana passada tinham sido detetados três casos positivos naquele infantário - uma educadora de infância e duas auxiliares - que levou ao fecho da sala dos bebés e da sala de 1 ano.

Perante este cenário e quando faltam ainda conhecer mais resultados laboratoriais de testes efetuados a outras funcionárias, a direção da SCMM, em consonância com o delegado de saúde, optou por encerrar o equipamento. "Temos mais duas pessoas positivas, ambas ligadas à creche, e apesar de termos colocado a hipótese de apenas fechar as salas dos dois anos, nada nos garante que, no curto prazo, não apareça alguém ligado ao pré-escolar, pelo que foi decidido encerrar todo o equipamento e os pais já estão a ser informados", diz o Provedor da SCMM.

Adérito Gomes diz estar consciente dos constrangimentos que isto vai causar aos pais, já que frequentam aquele equipamento mais de 120 crianças desde a creche ao pré-escolar. "Acredito que será uma situação difícil, mas achamos que é a única solução acertada a tomar".

O infantário será alvo de nova descontaminação, depois de já ter sido feita uma durante o passado fim de semana. Ainda não há data para a reabertura do infantário, mas não reabrirá antes de meados deste mês.

Entretanto, no infantário "Miminho", também gerido por aquela instituição, está fechada a sala de um ano, dado que um bebé de 17 meses testou positivo, há mais de uma semana, mas criança em causa não frequentava o infantário, logo após os pais terem testado positivo.

Ainda segundo o Provedor, a mãe de um outro bebé de oito meses, testou positivo, na semana passada, mas a criança "teve um resultado negativo", pelo que a sala dos bebés do infantário "Miminho" continua aberta, por indicação das autoridades de saúde.

Atualmente, o concelho de Mirandela tem 41 casos ativos do novo coronavírus.