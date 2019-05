Mirandela faz vistoria a 21 pontes do concelho

Fernando Pires Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta semana está a decorrer uma vistoria de todas as pontes do concelho de Mirandela para "saber do estado das infraestruturas e proceder a eventuais intervenções com vista à segurança".

Os trabalhos terminam na esta sexta-feira e estão a ser realizados por uma empresa especializada, a quem foram adjudicados por cerca de 19 mil euros, informou a autarquia.

Em plena cidade encontram-se sobre o rio Tua três das 21 pontes que estão a ser inspecionadas e uma delas, a Eng.º Machado Vaz, "motivou a vistoria geral que está a decorrer no concelho", explica a autarca Júlia Rodrigues, acrescentando que "há 25 anos que a ponte Eng.º Machado Vaz não é inspecionada e o mau estado do piso do tabuleiro e dos passeios levou a autarquia a procurar uma solução para fazer a intervenção necessária".

A ponte fazia parte do trajeto da antiga Estrada Nacional 15, que ligava Bragança ao Porto e que foi sendo substituída, primeiro pelo itinerário principal (IP4) e depois pela autoestrada transmontana (A4). A EN15 foi desclassificada para estrada municipal e "ao iniciarem-se as diligências para estudar a intervenção na ponte é que se constatou que a infraestrutura era da responsabilidade do município", diz a autarca mirandelense.

Como a câmara não tem capacidade técnica para fazer a monitorização e manutenção da ponte, "foi possível estabelecer um acordo com a Infraestruturas de Portugal em que a empresa fica responsável pelas fundações e a autarquia pelo pavimento e passeios", conta a edil.

Para quinta e sexta-feira está programada uma inspeção subaquática, com recurso a mergulhadores, aos pilares da Ponte Velha, Ponte Europa e Ponte Eng.º Machado Vaz, mas sem constrangimentos na circulação.

No final destas ações, será realizado um relatório para que sejam criados planos de manutenção e de intervenção.