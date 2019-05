Cerca de mil crianças desfilam em Mirandela com carretas floridas

Fernando Pires Hoje às 13:43 Facebook

A cidade de Mirandela assistiu, esta sexta-feira de manhã, a um cortejo original. Trata-se do Festival de Jardins Nómadas, onde, cerca de mil crianças das escolas do concelho, desde o pré-escolar até ao primeiro ciclo, em conjunto com dezenas de jardineiros do Município desfilam pelo centro da cidade transportando dezenas de carretas adornadas com flores de todos os tipos e pequenas árvores características da região.

Há 16 anos que o Município de Mirandela promove este festival, numa iniciativa que pretende "sensibilizar as crianças para a proteção dos jardins públicos e ao mesmo tempo serve para homenagear o trabalho e empenho dos jardineiros da autarquia", destaca o vereador da Câmara, Orlando Pires.

O desfile atrai curiosos e o envolvimento das crianças, que empurram carretas adequadas ao seu tamanho, serve também "para reforçar a ideia da cidade jardim", acrescenta o vereador.

As dezenas de carretas, artisticamente transformadas em autênticos jardins, são transportadas para locais emblemáticos da cidade como o Palácio dos Távoras e a Ponte Velha, onde permanecem durante alguns dias.

Mirandela ganhou o estatuto de Cidade Jardim, quando, em 1995, ganhou o prémio de honra no "Europe"s Floral Competition"

A manhã terminou com as cerca de mil crianças a desfrutarem de muita animação na zona verde da cidade com insufláveis, jogos de água, canoagem e pinturas faciais, para comemorar antecipadamente o Dia Mundial da Criança, que se assinala sábado.