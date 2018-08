Cinco feridos em acidente com dois carros em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 13:43 Facebook

Um acidente na variante da estrada nacional 213, que liga Mirandela, no distrito de Bragança, a Valpaços, no distrito de Vila Real, causou cinco feridos, dois deles em estado grave, esta madrugada.

Tratou-se uma colisão entre duas viaturas, cerca da meia-noite, desta quinta-feira, perto do cruzamento de Veiga de Lila, em circunstâncias ainda por apurar. Da colisão, resultaram cinco feridos, sendo que dois deles, duas mulheres de 47 e 72 anos, sofreram ferimentos com gravidade.

As vítimas, com idades compreendidas entre os 10 e os 72 anos, foram transportadas para as unidades hospitalares de Chaves, Vila Real e Mirandela.

No local do acidente, a prestar assistência aos feridos, estiveram os bombeiros voluntários de Valpaços e Mirandela, a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Mirandela e a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Chaves.