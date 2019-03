Fernando Pires Ontem às 23:10 Facebook

Uma criança de nove anos foi "vítima de bullying" na escola básica do Convento, em Mirandela. A denúncia foi feita pela mãe, que diz ter-se cansado de esperar uma resposta da direção do estabelecimento de ensino.

O caso ocorreu na quarta-feira da semana passada. Ao JN o coordenador do agrupamento de escolas de Mirandela disse que se tratou de "uma situação pontual".

Augusta Esteves terá ido, como habitual, esperar o seu filho, de 9 anos, à escola. Foi abordada por colegas do menino que lhe contaram o episódio de violência. "Disseram-me que tinha sido atacado, durante o intervalo, no recreio, por três meninos da mesma turma, com idades entre os 9 e os 10 anos, e depois o meu filho confirmou que utilizaram uma corda para lhe amarrar os pés, as mãos e o pescoço", conta. A mãe revela que optou por denunciar o caso para que sejam tomadas medidas a tempo de evitar outros episódios.

Confrontado com a denúncia, o diretor do agrupamento de escolas de Mirandela diz que já foram dadas instruções à coordenadora daquela escola "para que o caso seja esclarecido, em diálogo, com a mãe que fez a denúncia".

Vítor Esteves diz que se tratou de "uma situação pontual" e que teve uma pronta atuação da coordenação, por forma a dissuadir situações idênticas no futuro.