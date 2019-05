Dois feridos após colisão com três viaturas em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 12:58 Facebook

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros e vários traumatismos após um acidente de viação, na manhã desta quinta-feira, na estrada nacional 213, à saída de Mirandela.

O acidente aconteceu perto das 10 horas e envolveu três viaturas, que seguiam todas no sentido Mirandela/Vila Flor. Um dos veículos, conduzido por um homem de 82 anos, embateu, por razões ainda por apurar, com violência no carro que seguia à frente, que viria a colidir com outra viatura.

Da colisão resultaram dois feridos, com 75 e 82 anos, sendo que um deles só foi retirado da viatura com recurso a material de desencarceramento dos bombeiros voluntários de Mirandela. Depois de estabilizadas, ainda no local, as vítimas foram transportados para o hospital de Bragança.

No local do acidente, a prestar assistência aos feridos, estiveram cinco bombeiros voluntários de Mirandela, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, e ainda a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM, de Mirandela.

A PSP tomou conta da ocorrência, deslocando para o local quatro agentes. O trânsito esteve cortado durante hora e meia, nos dois sentidos, para prestar socorro às vítimas, para retirar as viaturas sinistradas e efetuar a limpeza da via.

No espaço de duas semanas, este é o segundo acidente na estrada nacional 213. No passado dia 2 de maio, próximo do local onde aconteceu este acidente, no lugar de Latadas, ocorreu uma colisão frontal, entre duas viaturas, que provocou dois feridos graves e dois ligeiros, entre eles um bebé de cinco meses.