Fenómeno meteorológico confundido com neve em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde a passada sexta-feira que parte da cidade de Mirandela está coberta por um manto branco resultante das temperaturas negativas, que esta segunda-feira de madrugada, atingiram o pico de seis graus negativos, e da falta de sol que leva muitos a confundi-lo com a neve.

Trata-se de um sincelo, fenómeno que acontece em situações de nevoeiro aliado a temperaturas negativas, e resulta do congelamento das gotas de água em suspensão, quando estas entram em contacto com a superfície. Em caso de nevoeiro muito denso, pode produzir o mesmo efeito que uma nevada e ocorrer a precipitação de cristais de gelo, sem haver nuvens no céu.

Devido à acumulação de gelo nas estradas, durante a manhã, registaram-se alguns acidentes, sem consequências graves para os condutores envolvidos.

Os bombeiros voluntários de Mirandela já espalharam sal em alguns pontos identificados e sinalizados como críticos.