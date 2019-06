Festival "Music Fest" promete animar público jovem em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Na noite desta sexta-feira, arranca a quarta edição do "Mirandela Music Fest", um festival muito direcionado para os amantes do Hip-Hop, Rap e Afro, que este ano aposta em três dias, em vez dos habituais dois.

"É apenas por uma questão de calendário, porque aproveitamos o facto do feriado de 10 de junho acontecer na segunda-feira e dessa forma alargamos a duração do festival", conta Tito Resende, o presidente da Associação Juvenil "Ostentoriginalidade", que organiza o evento.

O festival pretende "responder às exigências dos jovens que há muito tempo esperavam um evento do género em Mirandela, criar um Festival de renome na região, e ainda impulsionar a economia local", adianta o líder desta associação juvenil que nasceu em janeiro de 2015.

Durante os três dias, estão previstas as atuações de nove artistas, com destaque para Deejay Telio, que terá a companhia de Deedz B, X-TENSE, Dero Vibez, Laton, Sippinpurp e Plutónio.

Este ano, o Music Fest passa a realizar-se num local diferente. "Já não será no parque da Ribeira de Carvalhais, mas antes no recinto da Reginorde, ao ar livre, por questões relacionadas com o ruído, e esperamos que o tempo nos ajude a ter mais gente que o ano passado, já que choveu nos dois dias do festival", recorda Tito Resende.

O orçamento ronda os 30 mil euros e Tito Resende espera superar o número de festivaleiros da segunda edição, em 2017, em que, por cada noite, teve uma média de 1000 assistentes.