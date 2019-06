Homem morre em acidente de trator em Mirandela

Glória Lopes e Sandra Borges Hoje às 11:21 Facebook

Um homem foi encontrado morto esta manhã de quinta-feira na aldeia do Franco, em Mirandela, ao que tudo indica foi vítima de um acidente de trator agrícola, adiantou uma fonte dos bombeiros voluntários daquela cidade.

"Recebemos o alerta pelas 7.30 horas desta manhã e quando chegamos ao local a vítima já estava morta. Tudo indica que a morte terá ocorrido ontem ao final da tarde", explicou Edgar Trigo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela.

O trator despistou-se numa ribanceira, numa altura em que o empresário estaria a trabalhar.

A vítima, com 56 anos, era empresário do ramos do fumeiro, e foi encontrado sem vida por familiares que o foram procurar, pois não terá regressado a casa no dia anterior. "A família estava fora e hoje, como não estava em casa, foram procurá-lo e já o encontraram cadáver", acrescentou o comandante.

Este ano, no distrito de Bragança, já perderam a vida seis pessoas em acidentes envolvendo tratores agrícolas.