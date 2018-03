Hospital e obstetra pagam 385 mil euros

Fernando Pires Hoje às 00:31, atualizado às 01:20 Facebook

Twitter

Pais de rapaz que nasceu há 15 anos com paralisia cerebral devido a recusa de médico vão ser indemnizados, ditou a justiça.

O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Mirandela condenou a Unidade Local de Saúde do Nordeste e uma médica obstetra ao pagamento de uma indemnização de 385 mil euros, por danos morais e patrimoniais, aos pais de um rapaz (Gonçalo) que nasceu, há 15 anos, com paralisia cerebral, ficando com uma incapacidade para toda a vida de 95%.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui