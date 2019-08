Jovem emigrante fez 2000 quilómetros por uma causa solidária

Fernando Pires Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Missão cumprida para Diogo Gomes que se propôs fazer mais de dois mil quilómetros, de bicicleta, entre o Luxemburgo, onde reside, e a aldeia de Avidagos, no concelho de Mirandela, onde nasceu, há 24 anos.

Foram 12 dias de viagem por uma causa solidária, que terminou, com a chegada ao destino, na terça-feira.

O jovem emigrante pretendeu angariar dinheiro para a Water Aid UK, uma instituição de caridade, sem fins lucrativos, que tem a missão de conseguir, até 2030, que todos tenham acesso a água potável, casas de banho decentes e boa higiene.

Licenciado em Filosofia, na Universidade de Aberdeen, na Escócia, e atualmente a tirar o mestrado na Universidade de Cork, na Irlanda, Diogo explica como surgiu a ideia de realizar esta aventura: "Foi no ano passado, depois de ter corrido uma meia maratona e pensei em fazer um desafio ainda maior e por uma boa causa, neste caso para que as pessoas possam fazer doações para a Water Aid UK".

Diogo Gomes confessa que não teve grandes dificuldades para cumprir os cerca de 160 quilómetros diários, nem mesmo quando atravessou os Pirinéus franceses. O segredo esteve na preparação ao pormenor. "Nunca cheguei a fazer mais de 80 quilómetros por dia, porque pelas informações que tinha do curso de ciência desportiva, que fiz, a coisa mais importante é fazer em quatro horas o mesmo movimento e depois é fazer as pausas necessárias e comer o suficiente para repor as energias", conta.

Ao longo dos mais de dois mil quilómetros, Diogo teve o apoio logístico de dois tios e da mãe, Lucete Batista, que não esconde "a emoção e o orgulho" pela missão cumprida, mas confessa que, no início, não gostou lá muito da ideia. "A minha primeira reação foi fazer com que ele desistisse da ideia, porque não estava à espera de uma coisa destas, mas como ele insistiu, tive de dar apoio e agora reconheço que estou muito orgulhosa dele".

Diogo Gomes partiu com os pais de Avidagos para o Luxemburgo, quando tinha apenas um ano de idade. Na chegada à terra natal, na terça-feira, não escondia a enorme alegria pela receção calorosa que o esperava. "Foi especial e agradeço a todos os que fizeram questão de me dar as boas vindas".

Até ao momento, Diogo Gomes revela que as doações para a sua causa chegaram aos 780 euros. "A meta inicial era atingir os 500 euros, tudo o que for além disso é bem-vindo", disse. Agora é tempo de descansar e de gozar alguns dias de férias em Avidagos.