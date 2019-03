Mirandela espera milhares de pessoas na Feira da Alheira

Fernando Pires Hoje às 12:08 Facebook

Arranca, esta sexta-feira à tarde, a 20ª edição da Feira da Alheira de Mirandela, que vai prolongar-se até domingo, numa parceria entre o Município e a Associação Comercial e Industrial.

O mais conhecido dos enchidos em Portugal acabou por se transformar numa imagem de marca e em negócio de milhões para o concelho de Mirandela.

Os últimos números avançados pela ACIM - entidade gestora da Alheira de Mirandela IGP - falam em mais de 30 milhões de euros de faturação anual nas dezenas de empresas produtoras e cozinhas regionais, sem esquecer as lojas de venda de produtos, que estão abertas diariamente, incluindo ao fim de semana.

A fileira dá emprego a mais de 600 pessoas e continua a ser um produto muito requisitado no mercado.

Para assinalar os 20 anos, o certame foi melhorado a vários níveis. "Uma das novidades é a criação do pátio da restauração, onde os visitantes poderão usufruir da gastronomia mirandelense e a animação também não foi descurada com vários concertos", conta a autarca local, Júlia Rodrigues.

A hotelaria está esgotada, o que é um bom sinal

Desta vez, o espaço da feira, no parque do Império, está coberto, "acautelando possíveis condições climatéricas adversas", acrescenta.

O certame contará com mais de 70 expositores, com destaque para o enchido ex-libris de Mirandela, mas ainda com outros produtos regionais e até artesanato. "Haverá ainda várias sessões de showcooking, com receitas à base de alheira", revela Júlia Rodrigues, que está convicta que será um fim de semana em cheio com milhares de visitantes. "A hotelaria está esgotada, o que é um bom sinal de que vamos ter um certame com muito sucesso", acredita.

Para sábado, está agendada a cerimónia de entronização da confraria da alheira de Mirandela. "Um marco importante para a fileira já que esta confraria vai zelar pela manutenção, valorização e defesa de um dos produtos gastronómicos da região transmontana com maior reconhecimento comercial", afirma.

Quanto à animação, esta sexta-feira, há "stand up comedy", com Alexandre Santos. Sábado é a vez da banda Paião, de homenagem a Carlos Paião. No domingo a festa faz-se toda a tarde com o programa da TVI "Somos Portugal".

A edição número 20 da Feira da Alheira é inaugurada, ao final da tarde, pelo Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira.