Nova alheira com clara de ovo para doentes em hemodiálise

A alheira de Mirandela, uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa, vai passar a fazer parte da dieta dos doentes com insuficiência renal crónica, em tratamento de hemodiálise.

À partida até pode parecer um contra-senso, dado que se trata de um enchido fumado, gordo e salgado. Mas, uma clínica de hemodiálise da região acaba de contrariar essa tese, ao concluir com sucesso um projeto para a produção do enchido adaptado às necessidades de quem padece da doença.

Trata-se da alheira com clara de ovo, que tem a mesma aparência e paladar idêntico ao da alheira tradicional, a particularidade é que a clara de ovo adiciona a proteína saudável sem gorduras e a carne de porco é substituída por carne de aves (frango e peru)

O produto inovador foi apresentado no mini-auditório do museu da oliveira e do azeite de Mirandela.

Cerca de 40 por cento dos doentes em hemodiálise apresentam desnutrição proteico-energética, por não comerem carne e peixe, que se associa a um aumento da morbilidade e mortalidade desta população.

A TECSAM, empresa que detém três clínicas na região transmontana, distribuídas por Mirandela, Mogadouro e Vila Real, onde realiza hemodiálise a cerca de 200 doentes renais, constatou que apesar da rejeição à carne, a maioria dos doentes aprecia e saboreia a alheira.

Nesse sentido, lançou um desafio a uma nutricionista e a uma empresa de produção de alheiras de Mirandela, para se conseguir fazer um enriquecimento proteico da alheira tradicional.

O resultado final foi agora conhecido. Uma alheira com clara de ovo. Um avanço significativo de um primeiro projeto apresentado, há quatro anos. "Apresenta uma melhoria substancial em relação à primeira, que era praticamente uma alheira tradicional enriquecida em proteínas à base de carnes", explicou o nefrologista, Nunes Azevedo, proprietário da TECSAM

Mas afinal, que razões pesaram para a escolha da alheira com clara de ovo? A nutricionista que fez os cálculos teóricos para a conceção, "a intenção era de criar uma alheira que tivesse mais proteína e de muito boa qualidade, que tivesse menos gordura saturada, aquela gordura que é mais prejudicial e que tem uma influência grande nas doenças cardiovasculares e menos sal,", explicou a nutricionista Flora Correia, responsável pelo estudo.

Com a clara de ovo, "conseguimos uma alheira com um sabor muito idêntico à alheira tradicional ou quase igual, quem não souber não dá conta que é diferente", garante, e com "a particularidade de ser mais rica em proteína".

"Cento e cinquenta gramas desta alheira tem mais proteína do que a alheira tradicional e uma melhor proteína do que os mesmos 150 gramas de carne de porco ou de vaca. Com um custo acessível e com vantagens para o estado clínico dos doentes", afirmou.

O gerente da empresa Eurofumeiro diz ter sido "um privilégio" ter sido convidado para criar este produto inovador. "Embora acarrete investimento, é um nicho de mercado e uma mais-valia por se tratar de um produto diferenciado e com outros aproveitamentos".

Rui Cepeda está a pensar também nos atletas de alta competição que "podem ter neste produto uma fonte de proteína sem gorduras menos saudáveis", explicou.

Flora Correia faz questão de sublinhar que esta alheira com clara de ovo é direcionada para doentes em diálise, mas não para doentes com insuficiência renal que não esteja em tratamento de hemodiálise.

A nutricionista diz que o produto ainda pode ser melhorado, sobretudo para reduzir o teor de fósforo. "É prejudicial aos ossos nestes doentes, quando em demasia e é nisso que vamos trabalhar", adiantou

Por agora, está no mercado a alheira com clara de ovo que promete melhorar significativamente a qualidade de vida do doente hemodialisado.

Como resultado final deste projeto, a clínica de hemodiálise pretende vir a lançar um livro com receitas de vários chefes de cozinha transmontanos, à base de alheira para doentes renais e a forma de a combinar com outros alimentos.