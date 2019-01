Obras de requalificação do matadouro do Cachão já arrancaram

Hoje às 18:39 Facebook

As obras para a requalificação do matadouro do Cachão, em Trás-os-Montes, começaram esta segunda-feira para dar cumprimento às exigências da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que encerrou as principais linhas de abate antes do Natal.

A informação foi avançada à Lusa por Fernando Barros, presidente do Conselho de Administração do antigo complexo agroindustrial do Cachão, onde se encontra um dos maiores e mais antigos matadouros do país que foi alvo de uma ação de fiscalização que levou ao encerramento das linhas de abate de pequenos ruminantes e bovinos.

