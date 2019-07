Ópera cómica na abertura das festas de Mirandela

Fernando Pires Hoje às 16:47 Facebook

Estão agendados, durante 11 dias, mais de duas dezenas de espetáculos musicais gratuitos em Mirandela. Milhares de pessoas são esperadas na tradicional noite dos bombos e no espectáculo piromusical.

Começa, esta quinta-feira à noite, em Mirandela, a festa da cidade, em honra de Nossa Senhora do Amparo, que só termina no dia 4 de agosto.

A abertura oficial da romaria, no anfiteatro do Parque do Império, com capacidade para mais de duas mil pessoas, vai certamente esgotar para assistir a um evento único na região, que é a produção de uma ópera cómica - "Rita" - da autoria do compositor italiano Gaetano Donizetti, interpretada por elementos da companhia All'Opera e acompanhada pela orquestra da Escola Profissional de Arte (ESPROARTE) da cidade.

Rita é dona de uma pensão, casada em segundas núpcias com Beppe, que vê a sua vida complicar-se quando o seu primeiro marido (Gasparo), que julgava estar morto, se instala na pensão. É este o enredo da ópera cómica.

Durante os 11 dias da festa, há dois espetáculos musicais diários, distribuídos pelo Parque do Império e pela zona verde do Parque Dr. José Gama, onde também estão concentrados os bares e o parque de diversões. Quim Barreiros, Jorge Fernando, Virgul, Quem é o Bob, são apenas alguns dos artistas que marcam presença, a par de 15 bandas do concelho.

O orçamento ronda os 285 mil euros, sendo que o Município contribui com 108 mil. A restante receita tem de ser obtida com recurso à publicidade sonora, aos terrados, divertimentos, donativos e peditório à sociedade civil e empresários locais. "Trata-se do maior evento da cidade e gratuito para todos os visitantes, sem qualquer retorno financeiro para a confraria, o que o torna único na região", ressalva Sílvio Santos, o juiz da confraria, responsável pela organização das festas.

Esperam-se milhares de pessoas a rumarem até à cidade do Tua, como acontece todos os anos. "Trata-se de uma época em que os mirandelenses espalhados pelo mundo vêm até cá e temos muitos turistas que já são habituais nestas festas", assegura a autarca mirandelense, Júlia Rodrigues.

Os restantes destaques do programa vão para a marcha luminosa e a noite dos bombos, a 2 de agosto, e para um espetáculo piromusical, entre as três pontes que atravessam o rio Tua, de cerca de 45 minutos, no dia 3 de agosto.

Milhares a bombar nas ruas da cidade

Começou há cerca de 60 anos, com meia dúzia de mirandelenses, mas agora, já são mais de duas mil as pessoas que vêm de todo o lado tocar bombo pelas principais artérias da cidade.

Por volta da uma da manhã, os "tocadores de bombo" concentram-se no santuário da cidade, aproveitam para colocar a conversa em dia com amigos que estão fora há alguns anos, enquanto vão petiscando e bebendo.

Depois de bem comidos e bebidos, cerca das duas e meia da manhã, e já com milhares nas ruas, que não arredam pé para assistir ao desfile, os tocadores de bombo, mais ou menos organizados, percorrem as principais artérias da cidade durante horas.

Aos primeiros raios de sol, os mais resistentes ainda fazem barulho.