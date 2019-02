Quatro mil litros de rancho para saborear em festival de Mirandela

Fernando Pires Hoje às 18:35 Facebook

São 32 restaurantes e bares de Mirandela que vão confecionar, este sábado, mais de quatro mil litros de rancho, para ser consumido no mercado municipal, onde se realiza, pelo terceiro ano consecutivo, o festival do rancho, promovido pelo Município em parceria com a Associação Comercial e Industrial.

Júlia Rodrigues, a autarca mirandelense, está confiante que a iniciativa "vai ser, novamente, um enorme sucesso, porque há mais rancho que nos anos anteriores e mais kits vendidos". A autarca entende que este festival "é a oportunidade de saborear um prato típico que, por Mirandela, é tradição fazer parte da ementa de praticamente toda a restauração, nos dias de feira, ou seja, todas as quintas-feiras, e também manter um convívio saudável à volta da cultura gastronómica".

Até agora já foram vendidos mais de 1700 kits, que incluem uma malga, uma caneca, uma colher, e senhas para levantar o pão e o vinho, tudo isto por cinco euros. A organização conta vender, até à hora do início do festival, cerca de 2500 kits.

O festival que para além dos restaurantes, também conta com 4 produtores de vinho e 18 espaços de artesanato, começa ao meio-dia deste sábado e terá animação musical durante toda a tarde.

Existem diversas formas de confecionar o rancho, sendo a mais conhecida e divulgada a oriunda da região transmontana. Os ingredientes a utilizar são o grão, a carne de vitela, a massa, a batata o presunto, o chouriço, o alho e folha de louro.

Os ingredientes são todos cozidos na mesma água, alternadamente. A água acaba por transformar-se num caldo, que deve ser abundante na altura em que o rancho é servido.