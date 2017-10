"Sai ladrão": junta de freguesia vandalizada em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 15:28, atualizado às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A parte exterior do edifício da junta de Freguesia de Abambres, Mirandela, está pintada com escritos difamatórios dirigidos ao ainda presidente da junta, que vai cessar funções, depois de José Madureira ter perdido, por dez votos, para o PSD, nas autárquicas de 1 de outubro.

"Sai Ladrão" é a frase que repetidamente aparece, pintada a vermelho, nas paredes brancas da sede daquela junta

O autarca do CDS que, em 2013, tinha conquistado a junta depois de décadas sob alçada do poder laranja, está indignado com a situação e não tem dúvidas que se trata de "uma vingança", pelo facto do tribunal da Relação de Guimarães ter indeferido o recurso, apresentado por três antigos membros da junta de freguesia - incluindo o presidente, genro de José Madureira - que foram condenados, em primeira instância, a indemnizar aquela junta, em cerca de 14 mil euros - pelos crimes de abuso de poder e de violação das regras orçamentais - após uma ação interposta pelo próprio autarca, que na próxima segunda-feira cede o lugar ao novo presidente, eleito pelo PSD.

"Afixei esse despacho do tribunal na porta de entrada da junta e no dia seguinte estavam as paredes todas pintadas. Não tenho provas, mas tudo indica que foi por causa disso", adianta José Madureira que garante ser um prejuízo considerável para quem vai entrar em funções. "É trabalho para mais de uma semana", acrescenta.