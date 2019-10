Uma tonelada de peixes mortos retirada do rio Rabaçal

Fernando Pires Hoje às 18:56 Facebook

Uma tonelada de peixes mortos foi retirada do rio Rabaçal, como resultado do acidente ambiental que aconteceu, no passado dia 22 de setembro, junto ao açude da aldeia de Eixes, no concelho de Mirandela.

"Os serviços de Proteção Civil de Mirandela e Valpaços recolheram cerca de uma tonelada de peixes mortos que estão congelados e que vão ser incinerados numa empresa especializada, enquanto os serviços ambientais já fizeram a descontaminação do rio", revelou a presidente da Câmara de Mirandela.

Júlia Rodrigues avançou que a investigação deste caso está entregue ao Ministério Público: "Ainda não está provado que se tenha tratado de um crime ambiental, mas o processo está a decorrer no MP de Chaves e agora só temos de aguardar."

Dada a proximidade de uma fábrica de extração de óleo de azeitona, em Leirós, já no concelho de Valpaços, os habitantes de Eixes suspeitam que esta situação tenha acontecido devido a uma eventual descarga daquela unidade industrial.

Na altura, confrontados com estas suspeitas, os proprietários da fábrica em causa negaram que tenha sido efetuada qualquer descarga e também que não foram detetados vestígios de qualquer derrame acidental, acrescentando que estão a colaborar com as autoridades para apurar o que realmente terá acontecido.