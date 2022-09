Ivandro e T-Rex são cabeças de cartaz do Music Fest em Mirandela

Festival dedicado aos amantes do Hip-Hop acontece este sábado.

Está de regresso o Mirandela "Music Fest" depois de dois anos de ausência devido à pandemia da covid-19.

A quinta edição deste festival de música, organizado pela Associação Juvenil "Ostentoriginalidade", acontece este sábado no Parque da Ribeira de Carvalhais, na cidade transmontana de Mirandela, três meses depois da data habitual e, desta vez, terá apenas um dia, ao contrário do que vinha acontecer nas anteriores edições com dois dias de duração.

"Foi aquilo que foi possível, depois de dois anos sem festival, num formato mais curto e noutra altura do ano, por causa de todas as adversidades e dos problemas financeiros motivados por esta paragem, como a falta de financiamento e o apoio mais diminuto dos parceiros comerciais e institucionais", explica Tito Resende, da organização.

Apesar de o Music Fest ter sido reduzido para apenas uma noite, ela promete ser "longa e de muita qualidade". O programa do festival inclui as atuações de Ivandro, T-Rex, Aragão Chyna, Rony Fuego e os dj"s Vavá e Ferdi. "Temos um super cartaz que os jovens estão a acolher muito bem, porque estamos a falar de artistas que nunca estiveram em Mirandela e que estão em alta e acredito que está garantida a qualidade", afirma Tito Resende.

O festival pretende "responder às exigências dos jovens que há muito tempo esperavam um evento do género em Mirandela, criar um festival de renome na região, e ainda impulsionar a economia local", adianta o líder desta associação juvenil criada em janeiro de 2015.