Jardins Nómadas voltam a desfilar pelas ruas de Mirandela

Cerca de mil crianças e jovens das escolas do concelho de Mirandela, em conjunto com os jardineiros do município, participam no corso colorido este ano dedicado à biodiversidade, à abelha e ao mel.

Esta quarta-feira, dia que antecede o feriado municipal de Mirandela, o tradicional desfile de carros-de-mão (carretas) floridos, preparados pela equipa de jardineiros municipais e transportados pelas crianças e jovens do concelho, exibem-se nas ruas da cidade do Tua. "Neste corso colorido, os cerca de mil participantes vão transportar mais de 80 floreiras nómadas", revela o Município em comunicado.

A 19.ª edição festival de jardins nómadas tem como tema a "A Biodiversidade/A Abelha e o Mel" como forma de sensibilizar a comunidade para a importância da função da abelha como inseto polinizador, essencial para a biodiversidade. Os alunos do ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino público e privado irão realçar o desfile trajados a rigor.

Também os alunos da Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais e utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela (APPACDM) participam neste cortejo, unificando padrões indispensáveis para a biodiversidade.

A abrir o desfile, com saída marcada para as 10 horas, num percurso entre o recinto da Reginorde e a zona pedonal da rua da República, o grupo de bombos de S. Tiago marcará presença com a sonoridade que caracteriza a cidade de Mirandela.

Também a Associação de Apicultores do Nordeste "transportará uma carreta decorada a preceito, fazendo jus à temática do festival deste ano, com objetivo de sensibilizar a comunidade sobre o papel essencial das abelhas e de outros polinizadores para a saúde humana, assim como sobre os muitos desafios e ameaças que estas espécies enfrentam", explica a autarquia.

As Juntas de Freguesia do concelho, à semelhança da edição anterior, unem-se a esta comemoração. Na rotunda Luciano Cordeiro, a Escola Profissional de Arte de Mirandela (ESPROARTE) "proporciona uma harmonia musical ao desfile, através de um concerto realizado pelos alunos daquele estabelecimento de ensino".

Até ao final do verão, os Jardins Nómadas vão ficar em exibição na Ponte Velha sobre o rio Tua, no Paço dos Távoras e nas sedes das juntas de freguesia participantes.