Mil crianças de Mirandela provam o folar da Páscoa das padarias locais

Fernando Pires Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Como forma de assinalar a quadra pascal, a Câmara de Mirandela ofereceu, durante a manhã desta sexta-feira, 150 kg de folares transmontanos a cerca de mil crianças do pré-escolar e primeiro ciclo de ensino das escolas públicas e privadas do concelho.

O objetivo passa por promover os produtos locais junto dos mais jovens e a dinamização económica das padarias do concelho", adianta a presidente do Município mirandelense.

Júlia Rodrigues acrescenta que a iniciativa, também "é uma forma de reconhecimento pela dedicação e pelo trabalho efetuado pelos docentes e não docentes, em contexto de pandemia".

Foram 12 as padarias locais que produziram os folares, uma iguaria com muito simbolismo nesta quadra pascal por terras transmontanas, cujos ingredientes são a massa de pão, enriquecida com ovos e azeite e recheada com carnes de porco.