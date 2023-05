Mil crianças desfilam em Mirandela na defesa da biodiversidade e das abelhas

A 19.ª edição do festival de Jardins Nómadas contou com 80 floreiras nómadas transportadas pelos jardineiros municipais.

Esta manhã, véspera do feriado municipal de Mirandela, aquela cidade do nordeste transmontano voltou a sair à rua para observar o tradicional desfile de carros-de-mão (carretas) floridos, preparados pela equipa de jardineiros municipais e transportados pelas crianças e jovens do concelho. Foi a 19.ª edição do Festival de Jardins Nómadas que a autarquia já promove há duas décadas, como forma de fazer jus ao estatuto de cidade jardim, depois de ter sido a vencedora do "Europe's Floral Competition", no ano de 1995.

"Participaram cerca de mil alunos do ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino público e privado que realçaram o desfile trajados a rigor e com a nossa equipa de jardineiros que transportou mais de 80 floreiras nómadas", afirma a vereadora do Município, Vera Preto.

PUB

A temática escolhida para esta edição, foi a Biodiversidade/A Abelha e o Mel. Uma forma de sensibilizar a comunidade para a importância da função da abelha como inseto polinizador, essencial para a biodiversidade. "Todas as escolas aderiram, e fizeram um trabalho espetacular já que todos se envolveram neste projeto, os alunos, os professores, os educadores, os pais e os avós", acrescentou.

Luísa Deimãos, professora da escola primária do Convento, confirma que o desafio foi muito bem aceite pelos alunos. "Ficaram muito motivados e acabaram por perceber a importância das abelhas na biodiversidade e na natureza. Alguns, até tinham medo das abelhas, mas acabaram por chegar à conclusão que são essenciais à nossa sobrevivência", conta a docente.

"Aprendi que as abelhas são muito importantes para a nossa vida, apesar de muita gente ter medo ou alergias, mas sem elas não vivíamos. Está a ser divertido", afirmou Mariana, aluna do 1.º ciclo.

A ideia de incluir o tema das abelhas e do mel neste festival foi bem acolhida pela Associação dos Apicultores do Nordeste. "É importante para o setor porque é aqui, nas crianças, que tudo começa, a sensibilização em termos da importância que as abelhas têm para a preservação do ambiente, para a manutenção da biodiversidade, porque há inúmeras espécies que dependem das abelhas para a polinização. Estamos muito orgulhosos de ter conseguido esta dinâmica de envolver a comunidade escolar para esta temática", refere Bruno Terêncio.

No desfile, que percorreu as principais artérias da cidade, também participaram os alunos da Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais e utentes da delegação de Mirandela da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. A parte musical foi assegurada pelos alunos da Escola Profissional de Arte de Mirandela (ESPROARTE) e pelos bombos de São Tiago.

Até ao final do verão, os Jardins Nómadas vão ficar em exibição na Ponte Velha sobre o rio Tua e no Paço dos Távoras.