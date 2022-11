Mirandela aprova recomendação para reavaliar construção de parque eólico

A maioria dos deputados da Assembleia Municipal de Mirandela (AMM) aprovou, esta sexta-feira, uma recomendação, proposta pelos líderes dos grupos partidários daquele órgão autárquico, para que as várias entidades estatais que estiveram envolvidas no processo de licenciamento da instalação do parque eólico na serra de Santa Comba façam uma reanálise aos pareceres concedidos.

Presidente da Câmara de Mirandela diz que não cabe ao Município suspender o projeto, mas antes às entidades estatais que emitiram os pareceres para o licenciamento ser possível.

"Foi deliberado enviar uma recomendação à CCDR Norte, à Direção de Cultura do Norte e ao Ministério do Ambiente no sentido de produzirem uma eventual reanálise aos seus pareceres face aos novos achados arqueológicos e patrimoniais, tendo em conta que em 2021 no pedido de renovação da declaração de impacte ambiental as informações foram dados pelo operador, que venha a tutela esclarecer melhor tudo isto", refere a porta-voz da mesa da AMM, a secretária Luísa Torres.