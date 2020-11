Mirandela disponibiliza 330 testes de antigénio para funcionários dos lares

Fernando Pires Hoje às 15:50 Facebook

O município de Mirandela adquiriu e está a disponibilizar testes rápidos para colaboradores de todos os lares das IPSS e estruturas residenciais para idosos do concelho.

No total, são cerca de 330 colaboradores que vão ser abrangidos por esta medida. Até agora, "desde segunda-feira, já foram efetuados cerca de uma centena de testes e todos tiveram resultado negativo", refere a coordenadora da Proteção Civil Municipal de Mirandela.

A ideia é "detetar precocemente casos positivos para podermos prevenir uma situação mais problemática", adianta Maria Gouveia, que enumera as razões que levaram o município a ter como prioridade a testagem dos colaboradores dos lares de idosos. "Tem a ver com o facto de se verificar, a nível nacional, que são normalmente os colaboradores que dão entrada do vírus nestes locais que são de risco devido aos idosos utentes que são mais vulneráveis, pelo que a intenção é proteger essas pessoas, em primeiro lugar", conta.

Os resultados deste tipo de testes, denominados testes rápidos de deteção de antigénio, ficam, na maioria dos casos, disponíveis no espaço de 15 minutos.

O concelho de Mirandela tem atualmente 103 casos positivos, sendo que mais de metade deste número estão concentrados em dois lares do concelho. Cerca de 50 no lar "Bom Samaritano/Hospitel" da Santa Casa da Misericórdia e cerca de uma dezena no Centro Social e Paroquial da vila de Torre de Dona Chama.