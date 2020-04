Bragança e Mirandela com capacidade para realizar 400 testes por semana

Fernando Pires Hoje às 15:23, atualizado às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Já começaram a funcionar, na sexta-feira, em Mirandela e Bragança, os centros de rastreio para a despistagem de Covid-19, fruto de uma parceria entre os dois municípios.

Segundo um comunicado das Câmaras e dos hospitais privados envolvidos no projeto, os centros eram uma necessidade urgente, "considerando a evolução epidemiológica da Covid-19 no Distrito de Bragança, com aumentos significativos, quer nos profissionais de saúde, quer no universo de pessoas idosas, com particular incidência os lares de terceira idade, não se conseguindo perceber a verdadeira realidade, por falta de testes".

"Decidimos avançar para este projeto devido à escassez de rastreios neste distrito e conscientes das dificuldades que enfrenta o Serviço Nacional de Saúde no combate a esta pandemia. As autarquias e os dois hospitais uniram esforços, juntamente com o aglomerado de laboratórios Unilabs, devidamente credenciado para o efeito que, além da competência técnica, também possui convenção com o SNS, para começar desde já a efetuar os primeiros testes", avançou o presidente do Conselho de Administração dos dois hospitais privados envolvidos na iniciativa, o Hospital Terra Quente e o Hospital Privado de Bragança.

Estes dois centros de testes Covid-19 "vão ter capacidade de realizar cerca de 400 testes por semana, 200 em cada cidade", revelou Manuel Lemos. Em Bragança, os testes vão ser feitos às segundas, quartas e sextas, e em Mirandela às terças, quintas e sábados.

Poderão recorrer a estes centros de testes "as pessoas que sejam encaminhadas, quer pela Linha SNS 24 quer por prescrição médica, ou com uma requisição da Unidade Local de Saúde do Nordeste". "Mas é muito importante frisar que terá de haver uma marcação prévia através do número 939316727", sublinhou o responsável, adiantando que o resultado chega às autoridades de saúde e ao utente entre 48 a 72 horas depois da realização do exame.

O custo de cada test é de 100 euros, "exceto para aqueles que são do SNS, que serão financiados a 100%, bem como algumas empresas de seguros de saúde que comparticipam os testes, dependendo dos planos que cada um tenha contratualizado".

As unidades de rastreio serão "drive thru", modelo que já está a ser utilizado noutras localidades do país e que permite que os eventuais infetados se possam deslocar até ao ponto de recolha de automóvel e sem saírem da viatura, evitando-se que entrem em contacto com outras pessoas. Em Mirandela, o centro está instalado junto à entrada do Hospital Terra Quente e em Bragança junto ao pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.

O distrito de Bragança fica assim com uma capacidade acrescida de despistagem do novo coronavírus, já que até agora apenas estavam a ser feitos testes num centro móvel de recolha, instalado em Macedo de Cavaleiros, onde também estão centralizados os serviços de saúde pública do distrito.

No comunicado das quatro entidades, lê-se que os centros possibilitarão a realização de testes em todos os concelhos do distrito de Bragança, "conforme futura identificação de necessidades e prioridades".