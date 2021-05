Mirandela é campeão nacional da 1ª divisão feminina em ténis de mesa

Fernando Pires Hoje às 18:43 Facebook

Fundado há 31 anos, o Clube Ténis de Mesa (CTM) de Mirandela conquistou, este domingo, o 21º título de campeão nacional da primeira divisão em seniores femininos, depois de ter vencido, por 1-3, na Ilha Terceira, nos Açores, a equipa do Juncal, na segunda partida da final do play-off.

A equipa mirandelense já tinha vencido, por 3-0, há uma semana, o primeiro encontro, em Mirandela, e contrariando o favoritismo que era atribuído à equipa insular - por ter ganho os dois jogos da fase regular e ter terminado em primeiro lugar - acabou por renovar o título que já lhe pertencia desde a época 2018/2019, já que, na época passada, devido à pandemia, não foi atribuído o título nacional.

"A nossa maior arma neste play-off foi a concentração das minhas atletas nos dois jogos e dessa forma conseguimos estar melhor do nas partidas a contar para a fase regular. É uma enorme alegria voltar a festejar o título", confessa a treinadora do clube, Xie Juan, que está ao serviço da equipa mirandelense há duas décadas, primeiro como jogadora e agora como treinadora, acumulando ainda a função de selecionadora nacional feminina.

Também o presidente da direção do CTM Mirandela não esconde a enorme alegria por mais um título. "É espetacular aquilo que conseguimos fazer", diz Isidro Borges, lamentando que não seja dado um maior relevo sobre o que está a acontecer nesta modalidade, onde um clube do Interior está a dar cartas há muitos anos. "Só quem anda completamente distraído é que quando se fala de ténis de mesa em Portugal não lhe vem logo à cabeça o nome do Clube Ténis de Mesa de Mirandela como sendo o melhor clube português há mais de 25 anos", afirma.

"Bem sei que em grandeza do Sporting Clube Portugal, é incomparável ao CTM Mirandela pelo conjunto das modalidades que tem, mas referindo-nos apenas ao ténis de mesa é evidente que quem ganha mais devem ser os melhores e nós temos sido os melhores há muitos anos. Bem sei que por sermos de Mirandela não nos atribuem o mérito que nós efetivamente temos", conclui.