Mirandela é campeão nacional da primeira divisão feminina de ténis de mesa

Clube transmontano faz o pleno esta temporada, confirmando a hegemonia no setor feminino da modalidade nos últimos 25 anos.

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela revalidou o título de campeão nacional da Primeira Liga feminina, depois de vencer, esta tarde, no seu pavilhão, o Juncal dos Açores, por 3-1, no segundo jogo da final do Play-Off, repetindo a vitória de há 15 dias na Ilha Terceira.

A equipa orientada por Xie Juan (há 25 anos a representar o clube transmontano, 17 deles como jogadora) acaba a época em beleza com a conquista de todos os troféus em disputa: supertaça, Taça de Portugal e agora o campeonato.

Com mais esta conquista, a equipa mirandelense que contou com o trio habitual - Rita Fins, Annamaria Erdelyi e Anna Hursey - fecha a temporada 2021/2022 com um palmarés invejável no setor feminino. Totaliza 22 títulos no campeonato, 25 taças de Portugal e 19 supertaças