Mirandela é ponto de partida do Portugal Lés-a-Lés 2022

Cerca de 500 motards participam nesta edição que arranca no sábado e termina em Vila Real de Santo António, no dia 4 de outubro.

A cidade de Mirandela, no distrito de Bragança, foi a escolhida para o arranque do Portugal Lés-a-Lés Off Road 2022, no próximo sábado, revelou, hoje, o Município mirandelense, em comunicado.

Trata-se de um evento de turismo/aventura, sem fins competitivos nem classificações, mas que, pela sua relativa dureza, caracteriza-se como um desafio de superação pessoal. É intenção levar os participantes com motos preparadas para a prática de "offroad", a passear e descobrir o potencial cultural e paisagístico de Portugal numa vertente de todo-o-terreno.

Com o número máximo de inscrições, esta 7.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés Off Road 2022 acontece de 1 a 4 de outubro, numa aventura desenhada de 1000 quilómetros entre o norte e o sul do país, em fora-de-estrada, ligando Mirandela a Vila Real de Santo António.

"Com o apoio da Câmara Municipal, da Associação Comercial e Industrial de Mirandela, da Confraria da Alheira de Mirandela e dos produtores de Alheira de Mirandela IGP, os cerca de 500 participantes deste evento, oriundos de vários pontos do país, terão a oportunidade de degustar a Alheira de Mirandela em 25 restaurantes da cidade do Tua", adianta a autarquia, considerando que, através deste evento, "o território mirandelense será promovido pela totalidade do país, a nível turístico, cultural e gastronómico".

Entretanto, já na sexta-feira, véspera do arranque do evento, está agendada a campanha de Sensibilização "Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés". Nesta 7.ª edição, a FMP "lançou de novo uma campanha de sensibilização dirigida aos alunos do ensino básico para que estes possam sentir e conhecer a importância da escolha das espécies de árvores próprias de cada região para reflorestação", faz saber o Município.

Em Mirandela, cerca de 600 alunos dos terceiros anos do 1.º ciclo de todos os estabelecimentos de ensino público e privado do concelho vão receber a visita da comitiva do Lés-a-Lés, que trazem, na sua bagagem, árvores de espécies autóctones e materiais didáticos alusivos ao tema, para oferta a cada um destes alunos.