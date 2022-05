Mirandela e Valpaços inauguram troço de 52 quilómetros do Caminho de Santiago

Municípios vizinhos estimam que possam cruzar os dois concelhos cerca de cinco mil peregrinos por ano.

A partir do próximo sábado (28 de maio), os Municípios de Mirandela (distrito de Bragança) e de Valpaços (distrito de Vila Real) passam a estar ligados por um troço do Caminho Português de Santiago do Este, que estabelecerá a ligação destes dois concelhos ao Caminho Português Interior de Santiago, em Chaves, que por sua vez conduzirá os peregrinos até Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.

É a concretização de uma parceria entre os dois Municípios que passou pela implementação do projeto "Caminho Português de Santiago do Este", integrando Mirandela e Valpaços na rede internacional de itinerários do Caminho de Santiago, num investimento de cerca de 250 mil euros, comparticipado em 85% pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

O Caminho Português de Santiago do Este "afirma-se como um programa cultural de valorização e promoção do itinerário do Caminho de Santiago e do seu inestimável património, associando uma oferta diversificada de eventos e iniciativas, com uma proposta inovadora, de grande transversalidade e dimensão internacional", refere Vítor Correia, vereador do Município de Mirandela.

Este troço - com uma extensão total de 59,2 km (31,7 km no concelho de Mirandela e 27,5 km no concelho de Valpaços) - "integra um valioso património cultural, imaterial e material que importa preservar, promover e valorizar", adianta Vítor Correia, que não tem dúvidas da importância deste novo troço. "Estamos certos que vai traduzir-se numa melhoria da oferta turística e no incremento dos fluxos turísticos para os municípios e para a região transmontana, estimando-se que anualmente possam cruzar os dois concelhos, cerca de cinco mil peregrinos", acrescenta.

Na próxima sexta-feira, este projeto é apresentado ao público numa conferência Internacional, em Mirandela, que também pretende colocar a debate e avançar no conhecimento acerca das relações que se estabelecem entre o Caminho de Santiago e as comunidades locais, a espiritualidade, o turismo, o património e a caminhada em segurança.

No dia seguinte é inaugurado com uma caminhada entre os dois Municípios, que começa em Valongo das Meadas (Mirandela) passando pela praia fluvial de Miradeses/Rio Torto, terminando em Valpaços.