Mirandela preparada para mil bombos em noite de romaria

Festas da Senhora do Amparo começam esta segunda-feira, com o dia 5 de agosto a ser o ponto alto. Orçamento de 300 mil euros.

Bata branca, boné da mesma cor, um enorme bombo personalizado e com a imagem da Senhora do Amparo, padroeira da cidade de Mirandela - tal como acontece desde a década de 1980, Manuel Silva está novamente preparado para aquela que é considerada a noite mais longa dos mirandelenses: a famosa noite dos bombos com mais de mil "tocadores" a percorrerem as principais artérias da cidade durante horas e com milhares a assistir.

"É com muito orgulho que há perto de 40 anos marco presença nesta tradição porque é uma noite única, em que já sabemos que vamos encontrar amigos que não vemos ao longo do ano. Ninguém dorme. É um convívio contagiante", diz Manuel Silva, de 55 anos.