Moradores de prédio para demolir ameaçam Câmara de Mirandela

Famílias deram um mês ao município de Mirandela para reverter decisão "ilegal". Caso contrário vão para tribunal.

Um mês depois de a Câmara de Mirandela ter aprovado a deliberação que considera inviável, com o atual Plano Diretor Municipal (PDM), a legalização do Prédio do Canal com 23 apartamentos, ordenando a demolição do imóvel construído há 25 anos em zona de reserva ecológica, os moradores enviaram ao executivo uma interpelação a pedir que revogue a deliberação por entenderem que "está cheia de ilegalidades", adiantou ontem ao JN o advogado dos residentes, Filipe Miranda.

"A primeira é que qualquer ato que a administração pública tome que afete pessoas ou entidades, estas têm de ser chamadas a pronunciar-se, antes da deliberação tomada e isso não aconteceu. Com esta falha, à partida, a deliberação já está condenada", defende Filipe.